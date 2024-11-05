سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت الكاتبة العراقية إنعام كجه جي، اليوم عن صدور أحدث أعمالها الروائية "صيف سويسري"، وذلك من خلال صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

صدرت الرواية في طبعة مصرية عن الدار المصرية اللبنانية بالتزامن مع صدور طبعة أخرى عن منشورات تكوين ودار الرافدين.

وذكرت الكاتبة، أن الرواية باتت في متناول القراء بمعرض الشارقة للكتاب.

"صيف سويسري" هي حكاية أربعة عراقيين يلتقون في بازل السويسرية؛ تُرى ما الذي جمعهم في سويسرا؟ وإلامَ يهدفون؟ والأهم: هل سيتحقق لهم ما أرادوا؟ وهل من الممكن تحققه في الأساس؟!

إنعام كجه جي كاتبة عراقية ولدت في مدينة بغداد عام 1952 وفي جامعتها درست الصحافة.

عملت لفترة في الصحف والإذاعة العراقية قبل انتقالها إلى باريس للحصول على الدكتوراة في جامعة السوربون.

عملت مراسلة في باريس لجريدة الشرق الأوسط، ومجلة كل الأسرة في الإمارات العربية المتحدة.

نشرت إنعام كجه جي كتابا في السيرة بعنوان لورنا عن المراسلة البريطانية لورنا هيلز الزوجة السابقة للنحات والرسام العراقي الرائد جواد سليم.

كما نشرت كتابا بالفرنسية عن الأدب الذي كتبته العراقيات في سنوات المحنة والحروب.

في عام 2004 أعدت وأخرجت فيلماً وثائقياً عن الدكتورة نزيهة الدليمي، أول امرأة تصبح وزيرة في بلد عربي عام 1959.

من أهم أعمالها الروائية "سواقي القلوب" عام 2005، "الحفيدة الأميركية"عام 2008 التي جاءت ضمن القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية البوكر عام 2009، ورواية "طشّاري" 2013 التي جاءت ضمن القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية البوكر عام 2014، رواية النبيذة عام 2017 التي جاءت ضمن القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية البوكر عام 2019.