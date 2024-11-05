نتنياهو يقيل جالانت ويعين يسرائيل كاتس وزيرا للدفاع

أعلن رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنهاء خدمة وزير الدفاع يوآف جالانت، وتعيين يسرائيل كاتس بدلا منه.

وقال خلال مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء: «إن أزمة الثقة التي حلت بيني وبين وزير الدفاع باتت هي الوضع السائد، وما عاد ممكنا أن ندير الحرب بهذه الطريقة، ولست وحدي من يقول ذلك، بل غالبية أعضاء الحكومة والكابينيت يشاركونني الرأي، ولا يمكن الاستمرار بهذا الحال».

وأضاف: «على ضوء كل ذلك؛ قررت إنهاء خدمة وزير الدفاع يوآف جالانت وتعيين يسرائيل كاتس»، متابعا: «كاتس أثبت مساهمته في الأمن القومي كوزير للخارجية والمالية، ولا أقل من ذلك كعضو في مجلس الوزراء السياسي الأمني على مستوى سنوات طويلة، ويحمل خبرة طويلة وقدرة على التنفيذ المهمة لإدارة المعركة».

وأضاف: «تحدثت مع جدعون ساعر، وعرضت عليه الانضمام إلى الائتلاف الحكومي، وأن يكون وزيرًا للخارجية.. إنه يحمل حكمة في القضايا السياسية والأمنية، وسيقدم دعمًا كبيرًا للحكومة».

واختتم: «أنا واثق من أن هذه الخطوات ستعزز الحكومة ومجلس الوزراء، وستجعلها أكثر انسجاما وتعاونا من أجل أمن إسرائيل».