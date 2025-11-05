محافظ شمال سيناء يلتقي أطفال مشروع أبطال الموهبة الحركية

التقى اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، خلال تواجده بالصالة الرياضية المغطاة، بأطفال مشروع "أبطال الموهبة الحركية"، وهو أحد المشروعات الرياضية المهمة التي أطلقها مؤخرًا وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي.

ويهدف المشروع إلى تطبيق أسلوب علمي لاكتساب الأطفال المهارات الحركية، والتي يتم من خلالها، بواسطة المدربين المختصين، تحديد اللعبة الرياضية التي تتناسب مع إمكانات كل طفل حركيًا.

وأدار المحافظ، حديثًا مع المدربين والأطفال تحت التدريب وعدد من أولياء الأمور، موجّهًا بأهمية الهدف من المشروع، مقدّمًا الشكر لمدير الشباب والرياضة وجميع معاونيه على جهودهم في تنفيذ المشروع ورعاية الأطفال الموهوبين رياضيًا.