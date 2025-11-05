بنك اليابان المركزي يؤكد استمرار تعافي الاقتصاد

أظهر محضر الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية في بنك اليابان المركزي المنشور اليوم الأربعاء أن أعضاء اللجنة يشعرون بأن التعافي الاقتصادي للبلاد مستمر، رغم استمرار وجود بعض المخاطر.

وأضاف الأعضاء بحسب محضر اجتماع يومي 17 و18 سبتمبر الماضي أنه من غير الواضح طبيعة تأثير تحركات أو سياسات بعض الدول الأجنبية على اقتصاد اليابان في الفترة المقبلة، وهو ما دفع توقعات التضخم إلى الارتفاع بنسبة بسيطة.

وخلال الاجتماع قرر البنك المركزي استمرار سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 5ر0% كما كان متوقعات، لكنه فاجأ الأسواق بقرار خفض حجم محفظته من الاستثمارات في صناديق الاستثمار القابلة للتداول، وهو ما يشير إلى استمراره في تطبيع السياسة النقدية لليابان.