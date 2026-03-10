الخارجية القطرية: إيران لم تترك مجالا للتعامل مع اعتذارها وسنواصل الدفاع عن بلدنا

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية الدكتور ماجد الأنصاري، إن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أجرى اتصالًا وحيدًا بنظيره الإيراني عباس عراقجي، منذ اندلاع الحرب.

وأشار في تصريحات نقلتها قناة «الجزيرة»، اليوم الثلاثاء، إلى أن قنوات الاتصال مع إيران «ليست مقطوعة»، موضحًا أن الدوحة تركز الآن على خفض التصعيد.

ولفت إلى أن قطر تفاءلت باعتذار الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، بشأن الهجمات على الدول العربية، لكنها رأت بعده هجوما على الإمارات والبحرين وقطر.

وأضاف: «كنا نعمل على بيان خليجي مشترك؛ لكن إيران لم تترك مجالا للتعامل مع اعتذارها، وسنواصل الدفاع عن بلدنا التي لم تكن طرفا في هذه الحرب».

وجدد التأكيد أن قطر لاتزال تؤمن بـ«الدبلوماسية»، منوهًا في الوقت نفسه، أنها ستتعامل مع أي اعتداء «بالشكل المناسب».

وشدد على أن «صد العدوان الإيراني والتعامل معه أولوية»، محذرًا من أن «الهجمات الإيرانية تؤثر على اقتصاد قطر واقتصاد العالم برمته».

وفي سياق متصل، أكد أن الأمن مستتب في دولة قطر، مشيرًا إلى أن «القوات المسلحة نجحت في الدفاع الوطني وصد الاعتداءات».

وأفاد باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة احتمالات استهداف المنشآت الحيوية، مشددًا على أن الهجمات على منشآت الطاقة «سابقة خطيرة» ستتسبب بخسائر اقتصادية بالمنطقة وتداعيات عالمية.