أفادت قناة "الإخبارية السورية"، الثلاثاء، بسقوط مسيّرة إيرانية في ريف محافظة القنيطرة جنوبي البلاد، بعد اعتراضها من قبل الجيش الإسرائيلي.

وقالت القناة (رسمية): "سقوط مسيّرة إيرانية بعد اعتراضها من قبل الدفاعات الجوية الإسرائيلية في قرية عين البيضة بريف القنيطرة".

ولم تذكر القناة ما إذا كان سقوط المسيرة تسبب بخسائر أم لا، لكن مناطق في الجنوب السوري، لا سيما محافظتا درعا والقنيطرة، تعرضت لحوادث مماثلة خلال الأيام الماضية.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران بصواريخ ومسيرات ما تصفه بمصالح أمريكية في دول الخليج والأردن والعراق، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول العربية المستهدفة، مطالبة بوقف هذه الاعتداءات.