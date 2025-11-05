أحمد دياب: سنقرر زيادة الجائزة المالية لبطل الدوري خلال أسابيع قليلة

أعلن أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، أن هناك قرار بشأن زيادة الجائزة المالية للفريق الفائز بلقب الدوري الممتاز.

صرح دياب عبر قناة أبو ظبي الرياضية مساء الإثنين "خلال أسابيع قليلة سيتم الإعلان عن زيادة مالية لبطل لقب الدوري".

وأضاف "البعض يتعجب حاليا من أن جائزة بطل كأس الرابطة أكبر من الجائزة المخصصة لبطل الدوري، لكن قريبا جدا سنقرر زيادة الجائزة المالية للفريق الفائز بالدوري".

وأشار في ختام تصريحاته بهذا الصدد "عند استحداث بطولة كأس الرابطة قبل حوالي أربع سنوات، كانت بدون رعاة، وبعد نجاحنا في تسويقها بجلب رعاة جدد، أصبح البطل يحصل على 10 ملايين جنيه".

ويشارك بطل كأس الرابطة في بطولة كأس السوبر المصري التي تقام منذ ثلاث سنوات بمشاركة أربعة أندية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويشارك في نسخة العام الجاري، أندية الأهلي "بطل الدوري"، الزمالك "بطل كأس مصر" وسيراميكا كليوباترا "بطل كأس الرابطة" وبطاقة دعوة لفريق بيراميدز، الفائز بدوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخه هذا العام.

ويلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا، بينما يلعب الزمالك ضد بيراميدز، يوم الخميس المقبل في الدور قبل النهائي، ويصعد الفائزان للنهائي بينما يتنافس الخاسران على الميدالية البرونزية يوم الأحد المقبل.