الآلية الثلاثية بشأن ليبيا تجتمع في الجزائر الخميس

يعتزم وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر المشاركة في اجتماع آلية التشاور الثلاثي بشأن ليبيا، بالعاصمة الجزائرية، الخميس، وفق بيانين رصدتهما الأناضول.

وقالت الخارجية التونسية، في بيان، إن وزيرها محمد علي النفطي يشارك إلى جانب نظيريه المصري بدر عبد العاطي والجزائري أحمد عطاف، في اجتماع آلية التشاور الثلاثي بشأن ليبيا، الذي تحتضنه الجزائر العاصمة، الخميس.

وأكد البيان أن "الاجتماع سيبحث آخر تطورات الوضع في دولة ليبيا الشقيقة، ومناقشة الجهود المشتركة التي تبذلها دول الجوار الثلاث بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، من أجل مواصلة دعم وتشجيع الحوار الليبي ـ الليبي".

كما سيبحث الاجتماع سبل "العمل على تهيئة المناخ الملائم، للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة وتوافقية تكرس سيادة ليبيا ووحدتها الوطنية، وتعزز أمنها واستقرارها ومسارها التنموي، تحت رعاية ومساندة منظمة الأمم المتحدة".

ووفق بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الوزير عبد العاطي توجه الأربعاء إلى العاصمة الجزائرية.

وقال البيان إنه "من المقرر أن يجري لقاءات مع عدد من كبار المسئولين في الحكومة الجزائرية لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، إلى جانب تبادل الرؤى بشأن القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك".

وأضاف أن عبد العاطي، سيشارك أيضا خلال الزيارة في اجتماع الآلية الثلاثية بشأن ليبيا التي تضم وزراء خارجية كل من مصر وتونس والجزائر، بمشاركة المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة إلى ليبيا هانا تيتيه.

جدير بالذكر أن الآلية الثلاثية بين مصر والجزائر وتونس تم تدشينها عام 2017، وتوقفت في 2019، قبل استئنافها في مايو الماضي، حيث عقد بالقاهرة اجتماع ثلاثي تشاوري ضم وزراء خارجية الدول الثلاث.