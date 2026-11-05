تعاون بين جمعية كتاب ونقاد السينما والهيئة الوطنية للصحافة في مجال التدريب والتأهيل

اتفق الناقد سمير شحاتة، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، والكاتب الصحفي سامح عبد الله، رئيس لجان التدريب بالهيئة الوطنية للصحافة، على إقامة تعاون مشترك في مجال التدريب والتأهيل، من خلال تنظيم برامج ودورات متخصصة في مجالات السينما والنقد والإعلام.

ويأتي هذا التعاون انطلاقًا من الدور المهني والثقافي للجمعية في نشر الثقافة السينمائية وتنمية المهارات، ورغبة الهيئة الوطنية للصحافة في الاستفادة من الخبرات السينمائية والنقدية والمهنية التي تضمها الجمعية، بما يتيح تبادل الخبرات بين المؤسستين وإعداد كوادر جديدة في مختلف التخصصات.

وتتولى الإشراف على برامج التدريب من جانب الجمعية لجنة ثلاثية برئاسة انتصار دردير، عضو مجلس الإدارة، وعضوية الناقدين محمد شكر وسحر الجمل؛ لما يمتلكه أعضاء اللجنة من خبرات متنوعة، حيث يتمتع محمد شكر بخبرات سابقة في مجال العمل التدريبي، فيما تمتلك سحر الجمل خبرة أكاديمية وإعلامية من خلال عملها بالتدريس الجامعي والإعلام.

ويستهدف التعاون إتاحة فرص التدريب والتأهيل للشباب، وتنظيم دورات متخصصة تسهم في تطوير المهارات الفنية والمهنية، ومواكبة التطورات المتلاحقة في مجالات السينما والإعلام.