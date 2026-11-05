زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز والهيئات البحثية

أًصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بناءً على موافقة مجلس الوزراء، قراراً بزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز والهيئات البحثية.

ونص القرار على أن يُزاد حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين المخاطبين بأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، والقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، ونظرائهم بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بالفئات المالية الموضحة كالآتي: أستاذ 1500 جنيه، أستاذ مساعد 1250 جنيهاً، مدرس 1000 جنيه، مدرس مساعد 750 جنيهاً، معيد 500 جنيه، ويسري على صرف هذه الزيادة ذات القواعد المعمول بها في شأن صرف حافز الجودة.

ونص القرار أيضاً على أن يتم تمويل الزيادة في حافز الجودة المشار إليه بواقع ٥٠% تمويل خزانة، ٥٠% تمويل ذاتي - بعد التنسيق مع وزارة المالية إذا اقتضى الأمر - وذلك بكل جامعة أو مركز أو معهد أو هيئة بحثية، بحسب الأحوال.