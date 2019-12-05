واشنطن تعرض مكافأة بقيمة 15 مليون دولار نظير معلومات عن مسؤول بالحرس الثوري في اليمن

عرضت الإدارة الأمريكية مكافأة بقيمة 15 مليون دولار نظير معلومات عن مسؤول بالحرس الثوري الإيراني في اليمن.

وقال المبعوث الأميركي الخاص لإيران برايان هوك - في مؤتمر صحفي بمقر وزارة الخارجية الأمريكية أوردته قناة (سكاي نيوز) اليوم /الخميس/ - إن مسؤول الحرس الثوري الإيراني الموجود في اليمن يدعي عبد الرضا شهلات، وأنه تورط في محاولات اغتيال وتنفيذ مخططات ضد واشنطن والمنطقة، منها نقل أسلحة للميليشيات الحوثية، مضيفا أن واشنطن صادرت أكبر وأخطر شحنة أسلحة قادمة من إيران للحوثيين في مياه بحر العرب.

وحول التظاهرات الإيرانية، قال هوك إن النظام الإيراني قتل أكثر من ألف شخص خلال التظاهرات الأخيرة، كما أنه اعتقل نحو 7 آلاف متظاهر في إيران، مضيفا أن "الشعب الإيراني تظاهر ضد نظامه مطالبا بوقف المغامرات الطائفية".