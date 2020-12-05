الداخلية: ضبط أكثر من 10 آلاف قطعة سلاح و60 تشكيلا عصابيا في حملات أمنية خلال شهر

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط أكثر من 252 كجم حشيش، و4129 قطعة سلاح ناري، و5906 قطع سلاح أبيض، فضلا عن ضبط 60 تشكيلا عصابيا، وذلك خلال الحملات التي شنتها أجهزة الوزارة على مستوى الجمهورية على مدار شهر.

وشملت النتائج مقتل 6 عناصر إجرامية شديدة الخطورة عقب تبادلهم إطلاق الأعيرة النارية مع قوات الأمن، وضبط 99 عنصرا إجراميا آخرين بنطاق مديريات أمن (القاهرة - الجيزة - الإسكندرية - الدقهلية - الغربية - المنوفية - دمياط - الإسماعيلية - الشرقية - السويس - المنيا - أسيوط - قنا - أسوان)، كما تم ضبط 150 جراما لمخدر الهيروين، وكيلوجرامين لمخدر الشابو، و500 جرام لمخدر الأفيون، و114 قرصا مخدرا، و20 كيلو جراما من مخدر البانجو، و100 جرام لمخدر الهيدرو.

وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والتشكيلات العصابية، تم ضبط 4129 قطعة سلاح نارى غير مرخصة بحوزة 3497 متهما، فضلا عن ضبط 6 ورش لتصنيع الأسلحة النارية "بدون ترخيص"، كما تم ضبط 170 متهما ارتكبوا 249 حادثا، فيما تم ضبط 667 متهما من العناصر الإجرامية المشهور عنهم ارتكاب أعمال البلطجة، وبحوزتهم رشاش و6 بنادق آلية و17 بندقية "غير مششخنة"، و4 مسدسات، و178 فردا محليا و489 سلاحا أبيض.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزى الأسلحة النارية، ومكافحة جرائم الاتجار وترويج المواد المخدرة، وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد.