صحفية الشروق ياسمين سعد صاحبة انفراد رسالة بايدن: الرئيس الأمريكي كان مهتما بتوضيح أوضاع أفغانستان للإعلام

قالت ياسمين سعد، الصحفية بجريدة «الشروق»، صاحبة الانفراد بالحصول على رسالة رسمية خاصة من الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن عملها في قسم المحتوى بالجريدة يعتمد على رؤية ما بعد الأخبار وتحليلها بصورة جيدة ثم الخروج بقصة منها، مشيرة إلى أن ترجمتها للعديد من القصص عن الشأن الأفغاني وانفرادها بحوار مع المغنية الأفغانية أريانا سعيد، ساعدها في التحضير لحوار الرئيس الأمريكي.

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «حديث القاهرة»، الذي يقدمه الإعلاميان خيري رمضان وكريمة عوض عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء السبت، أنها راقبت تصريحات الرئيس الأمريكي حول الأوضاع في أفغانستان وكونت فكرة عما سيقوله، إضافة إلى أنها شعرت بأن «بايدن» لديه نية للحديث حول الملف لوسائل الإعلام، وخاصة أنه تعرض لـ«سطوة إعلامية» عليه بعد قرار سحب القوات الأمريكية من كابول، مؤكدة أن «بايدن» كان مهتمًا بالخروج لتوضيح ما حدث في تصريحات تليفزيونية.

وأشارت إلى أنها بعثت برسالة تضمنت الموضواعت التي ترغب في الحديث بشأنها مع الرئيس الأمريكي إلى عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالبيت الأبيض - لأنهم يهتمون بالرد على الصحفيين - وأوضحت في الرسالة أنها صحفية مصرية تعمل بجريدة «الشروق» المصرية، وأن تصريحاته سيكون لها صدى في المنطقة العربية والشرق الأوسط بعد نشر الحوار.

وذكرت الصحفية بجريدة «الشروق» أن الموضوعات المرسلة إلى الرئيس الأمريكي لم تقتصر على الحديث حول الشأن الأفغاني فقط، بل تضمنت موضوعات أخرى منها الشأن المصري ودور مصر في مكافحة الإرهاب، إضافة إلى مقتل بعض اللاعبات الأفغانيات على يد عناصر حركة طالبان في ظل حديثه عن أهمية دعم حقوق النساء والسيدات، ورأي الشعب الأمريكي فيما يحدث، قائلة إن الرئيس الأمريكي رد على نحو 3 موضوعات من السبعة التي أرسلتهم.

وعن سؤالها الخاص بضمان الولايات المتحدة الأمريكية لإجلاء الجاليات الأجنبية بصورة آمنة من أفغانستان، ذكرت أن «بايدن» قال في رده إنه فخور جدًا بعمليات الإجلاء - والتي وصفها بأنها الأصعب في التاريخ – كما أنه فخور بجنوده ودعا الشعب الأمريكي إلى التعبير عن الشكر والامتنان لعملية الإجلاء؛ خاصة بعد وفاة 13 جنديًا في مطار كابول.

ولفتت إلى أنها تواصلت مع رئيس قسم المحتوى الأستاذ أحمد عبدالحليم، بمجرد تلقيها الرد الخاص بالرئيس الأمريكي على أسئلتها، ثم تواصلت بعدها مع الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير «الشروق»، والأستاذ محمد بصل، مدير تحرير الموقع، متابعة أنهم جلسوا بعد ذلك للعمل على الموضوع وتجهيزه للنشر على الموقع الإلكتروني وفي النسخة الورقية.

تطرقت «ياسمين» خلال حديثها إلى الصعوبات التي واجهتها في مجال الصحافة، وهو ما دفعها إلى العمل على تحقيق خاص مولته بصورة كاملة تحت عنوان «الناجي المصري الوحيد من تايتنك» لمدة 3 أعوام حتى تستطيع العودة إلى مجالها الذي تحبه، لكنها لم تتمكن من الحصول على وظيفة رغم المجهود المبذول.

وروت أن الأمر دفعها للعمل على عربة «كبدة» من أجل تحقيق مكسب مادي، لكنها استمرت في التقديم بالعديد من الفرص حتى التحقت بجريدة «الشروق» بعدما أعلنت الجريدة عن حاجتها لصحفيين ينضمون إلى قسم المحتوى.

وأعربت عن امتنانها للدعم الكبير الذي قدمه لها والديها بشكل دائم، بالرغم من أنهم تعجبوا من عملها على عربة «الكبدة» في الوقت الذي تألقت فيه كصحفية كبيرة كتبت العديد من الموضوعات الهامة، معربة عن أملها في إجراء حوار مباشر مع الرئيس الأمريكي جو بايدن والسفر إلى كل مناطق العالم لتقديم قصص إنسانية مؤثرة في المجال السياسي والاجتماعي.