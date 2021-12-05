الصحفية ياسمين سعد عن تصريحات بايدن: الرئيس الأمريكي أجاب على ثلاثة أسئلة من أصل سبعة

كشفت الزميلة ياسمين سعد، الصحيفة بجريدة "الشروق"، عن تفاصيل التصريحات الخاصة التي حصلت عليها من الرئيس الأمريكي جو بايدن، مؤكدة أن قسم المحتوى بجريدة "الشروق" يعمل على تعزيز المعلومات والبحث وراء الخبر.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم" عبر فضائية "TEN"، مساء السبت، أنها التمست اهتمام الرئيس الأمريكي جو بايدن لتوضيح تصريحاته الخاصة بالشأن الأفغاني، مضيفة: "أرسلت عدة أسئلة للبيت الأبيض على الإيميل ومنها كان خاص بالشأن المصري، ولكنهم أجابوا على 3 أسئلة من أصل 7".

وأضافت، أن البيت الأبيض فور تلقيه الأسئلة تجاوب معها، خاصةً أنها أبلغتهم من خلال الخطاب الموجهة أنها تعمل صحفية تريد معرفة الحقيقة التي تشغل الرأي العام في مصر والوطن العربي.

وفي نفس السياق، هنأ الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس الشيوخ، الصحفية ياسمين سعد على حوارها التي أجرته مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، مضيفًا أن الصحافة المصرية هي الأفضل وهو الجزء الأكبر من القوى الناعمة في مصر والمؤثرة في المجتمع.

وتابع رئيس تحرير جريدة الشروق، قائلًا: "رد الرئيس الأمريكي على جريدة الشروق والتي تعتبر جريدة مصرية، يعتبر تقديرا للصحافة المصرية بأكملها".

ويمكن مطالعة تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن للشروق، عبر الرابط التالي:



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