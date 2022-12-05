السوداني يبحث الاستعدادات لانتخابات مجالس المحافظات العراقية

عقد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني اليوم الأحد إجتماعا ضم كلا من رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات في العراق القاضي جليل عدنان للوقوف على استعدادات المفوضية لإجراء إنتخابات مجالس المحافظات في البلاد العام المقبل.

وذكر بيان للحكومة العراقية أن الإجتماع خُصص لبحث المعوقات التي تواجه عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستعدادات لإجراء إنتخابات مجالس المحافظات كما مقرر لها في البرنامج الحكومي خلال العام المقبل والمتطلبات للمضي بهذا الاستحقاق الدستوري وإكمال التسجيل البايومتري للناخبين.

كما جرى خلال الإجتماع إستعراض ما تتطلبه المفوضية من دعم وإسناد على المستويين التشريعي والتنفيذي من أجل مواصلة عملها على أكمل وجه والاتفاق على مواصلة التنسيق بين الحكومة ومجلس النواب لكل ما من شأنه تذليل العقبات أمام المفوضية.

كان السوداني قد وعد البرلمان العراقي فور إنتخابه لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة بإجراء إنتخابات مجالس المحافظات خلال العام 2023.