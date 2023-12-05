النني بديلا في تشكيل أرسنال لمواجهة لوتون تاون بالبريميرليج

أعلن الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لنادي أرسنال، التشكيل الرسمي للفريق، في مواجهة لوتون تاون بالدوري الإنجليزي الممتاز.

أرسنال يحل ضيفًا على لوتون تاون في العاشرة والربع من مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب كينلورث رود، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج».

ويحتل أرسنال، قبل مباراة اليوم، صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 33 نقطة، بفارق نقطتين فقط أمام ليفربول أقرب منافسيه، فيما يحتل لوتون تاون المركز السابع عشر برصيد 9 نقاط.

ويدخل أرسنال مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: دافيد رايا.

خط الدفاع: بنجامين وايت، ويليام ساليبا، جابرييل ماجاليس وجاكوب كيويور.

خط الوسط: مارتن أوديجارد، ديكلان رايس، كاي هافيرتز.

الهجوم: بوكايو ساكا، جابرييل مارتينيلي وجابرييل خيسوس.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: آرون رامسديل سيدريك سواريس، محمد النني، جورجينهو، لياندرو تروسارد، أوليكساندر زينشينكو، ريس نيلسون، إدوارد نيكيتاه وريويل والترز.

من جهته يدخل لوتون تاون مباراة اليوم بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: طوماس كامينسكي.

خط الدفاع: تيدين مينجي، جبريل أوشو وآماري بيل.

خط الوسط: عيسى كابوري، مبانزو، روس باركلي، ألفي دوتي، جاكوب براون وأندروس تاونسيند.

الهجوم: أليجاه أديبايو.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: تيم كرول، لوك بيري، جوردن كلارك، كارلتون موريس، تاهيت تشونج، تشيدوزي أوجبيني، ريان جيليس، زاك نيلسون وجوي جونسون.