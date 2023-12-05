 شاهد.. إصابة إسرائيليين جراء قصف صاروخي على مدينة عسقلان - بوابة الشروق
الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 3:38 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

شاهد.. إصابة إسرائيليين جراء قصف صاروخي على مدينة عسقلان

أحمد علاء
نشر في: الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 - 3:29 م | آخر تحديث: الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 - 3:29 م

أعلن الإسعاف الإسرائيلي، تسجيل عدد من الإصابات بجروح إثر قصف صاروخي استهدف مدينة عسقلان.

وادعى الإسعاف الإسرائيلي، في بيان، أن المصابين تعرضوا لـ"جروح طفيفة" جراء القصف.

وكانت لقطات مصورة بثتها وسائل إعلام فلسطينية، أظهرت سقوط آثار الدمار في عسقلان إثر سقوط صــاروخ على أحد المباني.

وتواصل المقاومة الفلسطينية، إطلاق رشقاتها الصاروخية على المستوطنات والبلدات الإسرائيلية في تعجز منظومة القبة الحديدية عن اعتراض كل الصواريخ.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت 15 ألفا و899 شهيدا فلسطينيا، وأكثر من 42 ألف جريح، وفق حصيلة معلنة مساء الاثنين.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك