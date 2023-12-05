سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الإسعاف الإسرائيلي، تسجيل عدد من الإصابات بجروح إثر قصف صاروخي استهدف مدينة عسقلان.

وادعى الإسعاف الإسرائيلي، في بيان، أن المصابين تعرضوا لـ"جروح طفيفة" جراء القصف.

وكانت لقطات مصورة بثتها وسائل إعلام فلسطينية، أظهرت سقوط آثار الدمار في عسقلان إثر سقوط صــاروخ على أحد المباني.

وتواصل المقاومة الفلسطينية، إطلاق رشقاتها الصاروخية على المستوطنات والبلدات الإسرائيلية في تعجز منظومة القبة الحديدية عن اعتراض كل الصواريخ.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت 15 ألفا و899 شهيدا فلسطينيا، وأكثر من 42 ألف جريح، وفق حصيلة معلنة مساء الاثنين.