القسام تعلن قتل 10 جنود إسرائيليين جنوب قطاع غزة

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، استهداف 10 جنود إسرائيليين و"الإجهاز عليهم" في جنوب قطاع غزة.

وذكرت كتائب القسام في بيان مقتضب نشرته على منصة "تلجرام"، أن مقاتليها "تمكنوا من الإجهاز على 10 جنود إسرائيليين وقتلهم من مسافة صفر في محور شرق مدينة خان يونس".

وفي بيان آخر ذكرت كتائب القسام أن مقاتليها استهدفوا قوة إسرائيلية خاصة من 8 جنود بقذيفة مضادة للأفراد وحققوا فيها "إصابة مباشرة".

في السياق، قالت الكتائب في بيان، إن مقاتليها تمكنوا من "قنص 6 جنود صهاينة ببنادق الغول القسامية، في منطقة الزنة بمحور شرق مدينة خان يونس، وحققوا إصابات مباشرة"، وفقا لوكالة الأناضول.

كما استهدفوا "دبابتين صهيونيتين، وناقلة جند بقذائف الياسين 105 في محور شرق مدينة خان يونس، و3 جرافات عسكرية، ودبابة وناقلة جند صهيونيتين، في محور شمال مدينة خان يونس بقذائف الياسين 105"، وفق بيانات منفصلة.

واشتدّت حدة القصف الإسرائيلي في مختلف مناطق القطاع مطلع ديسمبر الجاري، مع انتهاء هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أُنجزت بوساطة قطرية مصرية أمريكية، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.