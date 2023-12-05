أكسيوس: عقوبات أمريكية مرتقبة على مستوطنين إسرائيليين هاجموا فلسطينيين في الضفة الغربية

توقع مسئولان أمريكيان أن تعلن واشنطن، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات على عدة مستوطنين إسرائيليين متورطين في هجمات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، تشمل حظر منحهم تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة.

*حظر وقلق أمريكي

وذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي أن الخطوة تظهر مدى قلق إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن الهجمات المتصاعدة التي يشنها المستوطنون الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وأن الحكومة الإسرائيلية لا تفعل ما يكفي لمنع العنف.

كما أوضح مسئولون أمريكيون أن وزارة الخارجية من المتوقع أن تعلن أيضا فرض حظر منح تأشيرات لفلسطينيين شنوا هجمات على الإسرائيليين، مضيفين أنهم لن يكشفوا أسماء الأشخاص الذين تتم إضافتهم إلى القائمة السوداء للقيود على التأشيرات الخاصة بالوزارة.

وأشار المسئولون إلى أنها المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات على المستوطنين المتطرفين منذ إدارة الرئيس بيل كلينتون.

وبحسب المسئولين، كانت إدارة بايدن تعرب عن مخاوفها بشأن عنف المستوطنين للحكومة الإسرائيلية سراً وعلانية على مدار ثلاثة أعوام، لكن منذ عملية طوفان الأقصى التي شنتها حركة حماس الفلسطينية في السابع من أكتوبر الماضي، تصاعدت هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين.

* مقال بايدن في واشنطن بوست

وخلال مقال نشر في صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية قبل أسبوعين، ألمح الرئيس جو بايدن إلى أن الولايات المتحدة تستعد لإصدار حظر للتأشيرات على المستوطنين المتطرفين المتورطين في هجمات ضد الفلسطينيين.

وقبل يوم على نشر المقال، بحسب مسئول أمريكي ثالث، بعت بايدن بمذكرة للعديد من الوزراء في الحكومة يطلب منهم التحضير لعقوبات محتملة "ضد أفراد أو كيانات تنخرط بشكل مباشر أو غير مباشر في الأعمال التي تهدد الأمن أو الاستقرار في الضفة الغربية أو يتخذون إجراءات ترهب المدنيين في الضفة أو أعمال تعرقل أو تعطل أو تمنع جهود حل الدولتين".

وقال المسئولون الأمريكيون إن الإدارة قررت فرضت عقوبات ضد المستوطنين الإسرائيليين لأنها توصلت إلى نتيجة مفادها أن الحكومة الإسرائيلية الحالية لا تبذل محاولات جادة لوقف ومنع الهجمات ضد الفلسطينيين.

* بيانات مضللة من السفير الإسرائيلي

من جانبهم، أوضح مسئولون إسرائيليون وأمريكيون أن السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة مايك هيرتسوج أعطى وزارة الخارجية والبيت الأبيض الأسبوع الماضي وثيقة تحمل تفاصيل بشأن عدد الهجمات والخطوات التي كانت الحكومة الإسرائيلية تتخذها لمنعها.

وتضمنت الوثيقة ادعاء بأن عدد الهجمات انخفض في الأسابيع الأخيرة، لكن المسئولين الأمريكيين أخبروا السفير الإسرائيلي بأنها لازالت أعلى مما كانت عليه قبل السابع من أكتوبر.