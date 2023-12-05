تقترب حرب الإبادة الجماعية التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي، ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة، من تمام شهرها الثاني، والتي كشفت عن خطة الاحتلال طويلة الأمد، في تصفية القضية الفلسطينية بتهجير أهالي القطاع إلى الجنوب على الحدود المصرية.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن حالات الإصابة بالتسمم الغذائي والأمراض المعوية، ارتفعت بشكل كبير في صفوف جنود الاحتلال الإسرائيلي، خاصة المقاتلين في قطاع غزة.

وذكرت الصحيفة في تقريرها، أمس الاثنين، أن ارتفاع النزلات المعوية والإسهال الشديد، ودرجات حرارة الجنود، حدث نتيجة سوء تخزين التبرعات، التي وصلت لجيش الاحتلال منذ بدء عملية طوفان الأقصى، ورداءة أدوات النقل والإعداد، وفقًا لما أعلنه بعض الأطباء الإسرائيليين.

من ناحيته قال الدكتور تال بروش، مدير وحدة الأمراض المعدية في مستشفى أسوتا العام في أسدود، إن الإسهال قد تفشى بين الجنود في الجنوب، وفي مناطق تمركزهم المختلفة، ثم انتشر بعد ذلك بين الجنود، الذين ذهبوا إلى القتال في غزة.

وعبر قائلا: "تفشت العدوى بين 10 جنود في سرية مشاة، وأُصيبوا بالحمى بعد وصول درجة حرارتهم إلى 40 درجة مئوية، وبات ينتابهم الإسهال كل 20 دقيقة، وأصبحوا غير صالحين للقتال، وقد يعرضون أنفسهم لخطر الوفاة".

وتابع بروش قائلا إنه تم تشخيص الإصابات، ببكتيريا الشيجيلا التي تسبب مرض الزُّحار، لافتا إلى أنه مرض شديد الخطورة، وسيكون له عواقب على حالة الجنود وسير العمليات القتالية.

* ما هي بكتيريا الشيجيلا

بحسب الموقع الرسمي التابع لجامعة مايو الأمريكية، تُعَد عدوى الشيجيلا (داء الشيجيلات) عدوى معوية تسببها فصيلة بكتيرية تباسم الشيجيلا.

* الأعراض

تبدأ علامات وأعراض الإصابة بعدوى الشيجيلا في الظهور عادة بعد يوم أو يومين من التعرض للشيجيلا، وقد يستغرق الأمر ما يصل إلى أسبوع للإصابة بالمرض، وتستمر الأعراض بوجه عام لمدة 5 أيام إلى أسبوع، وفي بعض الحالات قد تستمر لفترات أطول، وبعض الأشخاص لا تظهر عليهم أي أعراض بعد الإصابة بعدوى الشيجيلا، بالرغم من أن برازهم قد يظل مُعدِيًا لبضعة أسابيع، وهذه هي الأعراض..



1. الإسهال الذي يحتوي دم أو مخاط

2. آلام معاوية أو تقلصات مؤلمة

3. حُمَّى

4. غثيان أو قيء

* الأسباب

- تحدث العدوى ببكتيريا الشيجيلا عندما يبتلعها الإنسان بالخطأ في الحالات التالية:

1.لمس الفم بيد ملوثة ببكتيريا الشيجيلا

2. المخالطة المباشرة بين الأشخاص وهي الأكثر شيوعًا لانتشار المرض.

3. تناوُل أطعمة ملوثة

4. يمكن أن يكون الطعام أيضًا مصدرًا للعدوى ببكتيريا الشيغيلة إذا نمت مكوناته النباتية في حقل يُروى بمياه الصرف الصحي.

5. شُرب المياه الملوثة

6. قد يكون الماء مصدرًا للعدوى ببكتيريا الشيغيلة إذا اختلط بمياه الصرف الصحي أو سبح فيه شخص مصاب بعدوى الشيغيلة

* ما هو الزُّحار الذي تسببه الشيجيلا؟

الزُحار هو التهاب معوي يصيب القولون بشكل أساسي نتيجة عدوى طفيلية أو بكتيرية مثل (بكتيريا الشيجيلا) وتحدث هذه العدوى غالبًا عند قضاء الأشخاص وقتًا في الأماكن الحارة سيئة النظافة والتعقيم، وهو التهاب في الغشاء المخاطي للقولون يؤدي إلى ظهور الدم والمخاط في البراز مع وجود إسهال حاد.