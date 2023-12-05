تقارير: الجيش الإسرائيلي يطلق النار على أهداف بالقرب من خان يونس

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ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الثلاثاء أن القوات الاسرائيلية أطلقت النار على أهداف بالقرب من مدينة خان يونس جنوب غزة.

ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن تقارير فلسطينية قولها إن القوات الإسرائيلية تضرب أهدافا مرتبطة بحماس في المدينة.

وفي وقت سابق، تقدمت عشرات الدبابات الإسرائيلية إلى جنوب قطاع غزة وتم رصدها بالقرب من خان يونس، حسبما ذكرت الصحيفة الإسرائيلية. كما رأى شهود عيان ناقلات جنود مدرعة وجرافات.

وأعلن الجيش الإسرائيلي يوم الأحد أمس الأحد أنه سيوسع حملته البرية لتشمل "جميع المناطق" في قطاع غزة، مما أدى إلى تجدد الدعوات لإسرائيل لحماية المدنيين الفلسطينيين في الوقت الذي تلاحق فيه نشطاء حماس.

وتتحدث منظمات الإغاثة عن معاناة "لا تطاق" للسكان المدنيين.

وتتهم إسرائيل حماس بتنفيذ هجمات من مناطق سكنية ومستشفيات واستخدام المدنيين كدروع بشرية.