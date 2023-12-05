ميدو ينفي أنباء تدخله لحل أزمة فتوح في الزمالك

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كشف أحمد حسام ميدو حقيقة ما تردد حول تدخله مع حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري لحل أزمة أحمد فتوح في الزمالك.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "هناك صحيفة خارجية كتبت أنني تدخلت مع حازم إمام لحل أزمة فتوح في الزمالك أقسم بالله هذا لم يحدث"

واختتم: "لو في إيدي القرار فتوح يمشي من الزمالك ولم أتدخل مطلقا في أزمة فتوح مع النادي"

ميدو يكشف حقيقة تدخله مع حازم إمام لحل أزمة فتوح في الزمالك

كشف أحمد حسام ميدو حقيقة ما تردد حول تدخله مع حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري لحل أزمة أحمد فتوح في الزمالك.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "هناك صحيفة خارجية كتبت أنني تدخلت مع حازم إمام لحل أزمة فتوح في الزمالك أقسم بالله هذا لم يحدث"

واختتم: "لو في إيدي القرار فتوح يمشي من الزمالك ولم أتدخل مطلقا في أزمة فتوح مع النادي"