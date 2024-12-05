سوريا: انقطاع الاتصالات في حلب

أعلنت الشركة السورية للاتصالات، مساء اليوم الخميس، انقطاع الاتصالات في حلب؛ نتيجة الاعتداءات في المنطقة الوسطى والشمالية.

وكتبت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «تعلن السورية للاتصالات لأهالينا في محافظة حلب عن أسفها لتوقف الاتصالات؛ نتيجة الاعتداءات الإرهابية على المقاسم الهاتفية في المنطقة الوسطى والشمالية».

واقتحمت الفصائل بقيادة هيئة تحرير الشام، المدينة بعد معارك ضارية مع قوات النظام، لتعلن إخراج مئات السجناء من سجن حماة المركزي الذي دخلته أيضا.

وأقرّ الجيش السوري بخسارته مدينة حماة الاستراتيجية، لافتًا إلى أن الوحدات العسكرية المرابطة فيها أعادت الانتشار والتموضع خارج المدينة.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن فصائل المعارضة دخلت حماة بعد ليلة من المواجهات العنيفة «من جهات عدة، وتخوض حرب شوارع ضد قوات النظام في أحياء عدة».

ومن شأن السيطرة على حماة وفق مدير المرصد رامي عبد الرحمن، أن «تشكل تهديدا للحاضنة الشعبية للنظام»، مع تمركز الأقلية العلوية التي يتحدر منها الرئيس بشار الأسد في ريفها الغربي.