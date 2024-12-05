ميقاتي يدعو إلى وقف الخروقات وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية

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أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي اليوم الخميس، "ضرورة وقف الخروقات وانسحاب الجيش الاسرائيلي من الأراضي اللبنانية".

ووفق الوكالة الوطنية للاعلام ، جاء ذلك خلال استقبال ميقاتي اليوم رئيس الوفد العسكري الفرنسي في اجتماعات اللجنة الخماسية المولجة مراقبة وقف اطلاق النار الجنرال غيوم بونشان .

وطبقا للوكالة ، شارك في الاجتماع سفير فرنسا لدى لبنان هيرفيه ماغرو ومستشارا رئيس الحكومة السفير بطرس عساكر وزياد ميقاتي.

وأكد ميقاتي ، خلال الاجتماع ، أن "أولويات الموقف اللبناني هي وقف اطلاق النار والخروقات الإسرائيلية وانسحاب الجيش الاسرائيلي من الأراضي اللبنانية وتعزيز انتشار الجيش في الجنوب".