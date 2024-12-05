ميقاتي يدعو إلى وقف الخروقات وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي اليوم الخميس، "ضرورة وقف الخروقات وانسحاب الجيش الاسرائيلي من الأراضي اللبنانية".
ووفق الوكالة الوطنية للاعلام ، جاء ذلك خلال استقبال ميقاتي اليوم رئيس الوفد العسكري الفرنسي في اجتماعات اللجنة الخماسية المولجة مراقبة وقف اطلاق النار الجنرال غيوم بونشان .
وطبقا للوكالة ، شارك في الاجتماع سفير فرنسا لدى لبنان هيرفيه ماغرو ومستشارا رئيس الحكومة السفير بطرس عساكر وزياد ميقاتي.
وأكد ميقاتي ، خلال الاجتماع ، أن "أولويات الموقف اللبناني هي وقف اطلاق النار والخروقات الإسرائيلية وانسحاب الجيش الاسرائيلي من الأراضي اللبنانية وتعزيز انتشار الجيش في الجنوب".