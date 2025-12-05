قال جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه والسيدة الأمريكية الثانية أوشا فانس مستمتعان إلى حد كبير بـ"الثرثرة" على الإنترنت التي تتناول زواجهما، بما في ذلك موجة العناوين الأخيرة حول صور لها بدون خاتم الزواج.

وردا على سؤال عما إذا كان يشعر بالإحباط من الاهتمام الذي تحظى به هذه الصورة على غرار الصحف الصفراء، قال دي فانس، خلال حوار مع شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية: "أعتقد أننا نستمتع بها نوعًا ما"، مضيفًا: "في أي شيء في الحياة، نتقبل الجيد والسيء".

وقال نائب الرئيس الأمريكي: "زواجنا قوي كما كان دائما، وأعتقد أن أوشا قد تأقلمت معه بالفعل، وكان من الرائع رؤية كيف تطورت وتكيفت مع هذا الدور الجديد".

وكانت هناك بعض التكهنات بشأن الزواج على الإنترنت بعد تصوير أوشا فانس بدون خاتم زواجها خلال زيارة إلى قاعدة عسكرية مع السيدة الأولى ميلانيا ترامب.

ولدى سؤاله عما إذا كانت تغطية إعلامية كهذه صعبة على الزوجين، رفض فانس الفكرة. وقال: "إنه أمر مضحك، في الواقع أنا لا أعتقد أن الأمر صعب".

وتحدث نائب الرئيس الأمريكي عن لحظة حدثت مؤخرا عندما ذهب الزوجان إلى البيت الأبيض، وأدركت أوشا فانس أنها تركت خواتمها في الطابق العلوي بعد الاستحمام. فكرت في العودة لجلبها، لكن فانس نصحها بألا تقوم بذلك.

وقال: "نعتقد أن هذه الدورة الفيروسية على وسائل التواصل الاجتماعي مضحكة إلى حد ما".