 الزمالك يتقدم بشكوى رسمية ضد حكام مباراة كوماندوز اليد أمام الأهلي - بوابة الشروق
الجمعة 5 ديسمبر 2025 7:52 م القاهرة
أمير نبيل
نشر في: الجمعة 5 ديسمبر 2025 - 7:36 م | آخر تحديث: الجمعة 5 ديسمبر 2025 - 7:36 م

 قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، التقدم بشكوى رسمية شديدة اللهجة، لمجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، ضد حكام مواجهة فريق كرة اليد الأول بالنادي أمام نظيره بالأهلي، والتي أقيمت عصر اليوم الجمعة بصالة هليوبوليس بالشروق، في قمة الجولة السابعة عشرة لدوري المحترفين، والتي انتهت بفوز كوماندوز القلعة البيضاء 22-20.

 وتأتي شكوى نادي الزمالك، نظراً للأخطاء التحكيمية ( الفجة )، والتحامل الواضح ضد الفريق في مواجهة اليوم، وكادت تغير مجرى المباراة، لولا بسالة وروح لاعبي يد الزمالك.

 وتعتبر الشكوى الجديدة، هى الثالثة، التي يتقدم بها الزمالك ضد الحكام، لاتحاد كرة اليد، حيث يظهر دائماً التحامل الواضح ضد الفريق، وهو ما يستوجب وقفة ضد التجاوزات التحكيمية، التي تعرقل مسيرة الأبيض نحو البطولة.

 ويسعى الزمالك في شكواه، إلى العدالة التحكيمية في جميع المواجهات، من أجل إعطاء كل ذي حق حقه، بعيداً عن التحيز والمجاملات لأي فريق على حساب الآخر.


