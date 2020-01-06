مسيرة لحوثي اليمن تندد باغتيال «سليماني والمهندس»

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شهدت العاصمة اليمنية صنعاء، اليوم الاثنين، مسيرة حاشدة دعا إليها الحوثيون المتهمون بتلقي الدعم من إيران، "تنديدا باغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني وأبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقية ورفاقهما بالقرب من مطار بغداد فجر الجمعة" في هجوم امريكي.

ورفع المتظاهرون في ساحة باب اليمن، وسط العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، أعلاما ولافتات منددة باستهداف سليماني، والمهندس ورفاقهما.

وردد المتظاهرون في المسيرة هتافات مناهضة "للسياسة الأمريكية"، وعبروا عن رفضهم "للوجود والتدخل الأمريكي في المنطقة".

وطالب المتظاهرون، بالرد على ما وصفوها "بالجريمة ومواجهة قوى الاستكبار".

وفي المسيرة، أكد ضيف الله الشامي، وزير الإعلام في حكومة الحوثيين( غير معترف بها دوليا)، "وقوف جماعته إلى جانب أحرار الأمة الإسلامية في معركة الاستقلال و الكرامة و الحرية".

وقال الشامي "دماء سليماني والمهندس وجميع الشهداء ستتحول إلى صواريخ عابرة للقارات وأسلحة تدمر البوارج الأمريكية وتنهي التواجد الأمريكي في المنطقة".