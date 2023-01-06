البابا تواضراوس الثاني: نصلي ليعطي الله الرئيس السيسي الصحة والقيادة الحكيمة

توجه البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بالتهنئة لجموع الشعب المصري وكل الكنائس، بمناسبة العام الجديد وبعيد الميلاد المجيد.



وقال في كلمة، خلال قداس عيد الميلاد المجيد، مساء الجمعة: «وفي المقدمة نرفع التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي حافظ على هذا التقليد الجميل، والحضور المبهج الذي يفرح كل المصريين في مصر وكل العالم».



وأضاف: «نصلي من أجل أن يعطي الله الرئيس السيسي الصحة والتوفيق والقيادة الحكيمة، ونصلي من أجل كل المسؤولين في بلادنا العزيزة، لكي يحرسهم الله ويبارك في حياتهم وعملهم».



واستطرد: «نصلي من أجل سلام العالم، ومن أجل كل النزاعات والحروب الموجودة، ولكي يعطي الله سلامًا وهدوءًا لكل العالم، وكل عام وأنتم بخير».



وترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صلاة قداس عيد الميلاد المجيد، مساء اليوم الجمعة، وذلك بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة الآباء الأساقفة والكهنة والرهبان.



ويقود الشمامسة المعلم إبراهيم عياد المرتل الكنسي، بحضور كبار رجال الدولة والوزراء والدبلوماسيين وسفراء الدول والشخصيات العامة ووسائل الاعلام المختلفة، وسط حضور شعبي.