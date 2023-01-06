برلين تعتزم تسليم دبابات مشاة قتالية لأوكرانيا في الربع الأول من 2023

تعتزم الحكومة الألمانية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2023 تسليم دبابات مشاة قتالية طراز "ماردر" لأوكرانيا، بعدما تعهدت بذلك في وقت سابق.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن هيبشترايت، في برلين، اليوم الجمعة، إن الأمر يتعلق بتوريد حوالي 40 وحدة من أنظمة الأسلحة التي يمكن تجهيز كتيبة بها.

وأشار المتحدث إلى أن التدريب المخطط تقديمه للجنود الأوكرانيين في ألمانيا سيستغرق حوالي ثمانية أسابيع، بحسب تقديرات خبراء.

وذكر المتحدث أن الجانب الأمريكي سيتولى أيضا تدريب الأوكرانيين على مركبات مشاة قتالية طراز "برادلي"، ولكنه أشار إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كان هذا التدريب سيُجرى في الولايات المتحدة أم في ألمانيا.

وكانت الولايات المتحدة وألمانيا تعهدتا أوكرانيا أيضا بنظام صواريخ "باتريوت" المضادة للطائرات وتعتزمان تدريب الأوكرانيين عليه.