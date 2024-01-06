الإمارات: تعديلات وزارية تشمل تعيين رائد فضاء وزير دولة للشباب

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، اليوم السبت، مجموعة تعديلات وزارية في الحكومة الاتحادية.

وقال بن راشد، عبر منصة "إكس"، إنه بمباركة رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد وبعد التشاور معه نعلن عن مجموعة تعديلات وزارية في حكومة الإمارات.

وأضاف: "نعلن تعيين مكتوم بن محمد بن راشد نائبا لرئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية ومسؤولاً عن هذا القطاع في الحكومة الاتحادية".

وتابع: "قاد مكتوم وزارة المالية باقتدار، بالإضافة لمجموعة من الملفات الاقتصادية والتجارية على المستوى المحلي والاتحادي، ورسخ التوازن في سياساتنا المالية اتحادياً ومحلياً".

وأعلن تعيين محمد بن مبارك المزروعي وزير دولة لشؤون الدفاع وعضواً في مجلس الوزراء، وتعيين الدكتورة آمنة الشامسي وزيرة للبيئة وعضوا في مجلس الوزراء.

وقال: "أعلنا قبل فترة عن طلبنا ترشيح وزير للشباب في دولة الإمارات، ووصلتنا الكثير من الترشيحات،وكان اسم أحد الشباب الإماراتي يتكرر في الكثير من الترشيحات التي وردتنا، وسيكون هو وزير الشباب الجديد".

وأضاف: "أعلن عن تعيين سلطان النيادي وزير دولة للشباب في دولة الإمارات"، موضحا أن سلطان رائد فضاء وحاصل على الدكتوراة وخدم بلاده في السلك العسكري وفي قطاع الفضاء وخدم البشرية في المجال العلمي.

وتابع: "كل التوفيق لسلطان وسيستمر في أداء مهامه العلمية والفضائية بالإضافة لمسئولياته الجديدة".