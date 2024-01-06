أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة حماس، عن مقتل 8 جنود إسرائيليين من المسافة صفر، بعد إيقاعهم في كمين محكم وسط منطقة بني سهيلا شرق خانيونس.

وقالت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم السبت: «بعد عودتهم من خطوط القتال شرق خانيونس، مجاهدو القسام يبلغون عن الإجهاز على قوة إسرائيلية راجلة مكونة من 8 جنود من نقطة صفر بعد إيقاعهم في كمين محكم وسط منطقة بني سهيلا».

من جانبها، قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إن عناصرها يخوضون اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال في محاور التقدم وسط مدينة خانيونس.

وأضافت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، صباح السبت، أن «عناصرها يخوضون اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال بالأسلحة الرشاشة وقذائف الـ(RPG) في محور التقدم بمنطقة معن شرق خانيونس».

وقالت وزارة الصحة في غزة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، خلال الـ24 ساعة الماضية، راح ضحيتها 122 شهيدًا و256 إصابة.

وأشارت عبر صفحتها الرسمية بمنصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم السبت، إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 22 ألفًا و722 شهيدًا، و58 ألفًا و166 إصابة، منذ السابع من أكتوبر الماضي.