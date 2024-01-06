 السيدة انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري بمناسبة عيد الميلاد المجيد - بوابة الشروق
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السيدة انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري بمناسبة عيد الميلاد المجيد

مصطفى المنشاوي
نشر في: السبت 6 يناير 2024 - 9:01 م | آخر تحديث: السبت 6 يناير 2024 - 9:01 م

هنأت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس، الشعب المصرى بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقالت السيدة انتصار السيسي، عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعى: "أتقدم بالتهنئة للشعب المصري بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد، أعاده الله على مصر وشعبها بالخير والسلام والمحبة.. كل عام وأنتم بخير".

وترأس البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الميلاد بكاتدرائية ميلاد المسيح، في العاصمة الإدارية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشخصيات عامة ووزراء ومحافظين وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

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