غياب الشيخ وكريم طارق عن مباراة طلائع الجيش وزد في كأس الرابطة

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يستمر غياب الثنائي كريم طارق وأحمد الشيخ، لاعبا طلائع الجيش، عن فريقهما خلال مباراة زد التي ستقام في بطولة كأس الرابطة.

لم يشارك أحمد الشيخ مع طلائع الجيش إلا في مباراة واحدة وتعرض لخمسة إصابات متتالية، آخرها مزق العضلة الضامة.

ووضع محمد الأسيوطي، رئيس الجهاز الطبي، برنامجًا تأهيليًا للشيخ للتعافي من الإصابة.

في حين يواصل كريم طارق، الغياب عن فريقه في مباراة زد المقبلة بسبب استمرار تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من إصابة مزق العضلة الضامة.

وأسفرت قرعة كأس الرابطة المصرية عن وقوع طلائع الجيش برفقة زد وفاركو و بيراميدز في المجموعة الثانية.

وتم تصنيف الأندية بناء على ترتيب الموسم الماضي، بينما سيراميكا على رأس مجموعة بصفته حامل اللقب.