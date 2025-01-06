 وزير الرياضة مستقبلاً إيتو في اتحاد الكرة: شكرًا على حضورك - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الرياضة مستقبلاً إيتو في اتحاد الكرة: شكرًا على حضورك

الشروق
نشر في: الإثنين 6 يناير 2025 - 4:00 م | آخر تحديث: الإثنين 6 يناير 2025 - 4:00 م

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، صمويل ايتو نجم الكرة الكاميرونية ورئيس اتحاد الكرة الكاميروني علي هامش زيارة الأخير لاتحاد الكرة لتقديم التهنئة للمهندس هاني أبو ريدة بمناسبة فوزه برئاسة الاتحاد المصري بالتزكية .

وقال وزير الرياضة لإيتو : " سعيد بمقابلتك مرة أخري هنا في مصر، وأشكرك علي حضورك لمقر الاتحاد لتقديم التهنئة لهاني أبو ريدة الأب الروحي لنا وللكرة المصرية ".

وحرص وزير الرياضة علي الحضور لمقر اتحاد الكرة اليوم لتقديم التهنئة لمجلس الإدارة الجديدة متمنيا لهم التوفيق في قيادة الكرة المصرية خلال المرحلة الحالية .


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