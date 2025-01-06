أكد أحمد سامي النجار مدرب نادي بيراميدز، أن فريقه حقق فوزًا مهمًا على الترجي التونسي، في صراع صدارة ترتيب المجموعة بدوري أبطال إفريقيا، موضحًا أن الهدف من البداية كان هو الفوز رغم تأخره حتى نهاية اللقاء.

أضاف النجار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن الفوز يقرّب بيراميدز من التأهل لدور المجموعات، بينما سيواجه ساجرادا الأنجولي، في مباراة صعبة أمام منافس لديه الأمل في التأهل.

وأشار إلى أن المباراتين المقبلتين في غاية الصعوبة، في ظل غياب المعلومات عن الفريقين المنافسين، إذ يحدد بيراميدز تأهله من خلال المباراتين المرتقبتين، مضيفًا "هدفنا التأهل في صدارة المجموعة لأول مرة في تاريخ النادي".

وأوضح أن الفرق الإفريقية على ملعبها تكون منافس قوي وند كبير، بينما نتائجهم خارج ملعبهم قد تكون خادعة، مضيفًا بشأن هدف إبراهيم عادل "هدف عالمي وهو لاعب يمكن وصفه بأفضل موهبة في مصر".

اختتم تصريحاته، بأن إبراهيم عادل عقلية محترمة ومحترفة، تقبل قرار إيقافه في المباراة الماضية، بينما عندما احتاجه الفريق ظهر بأفضل شكل ممكن، وقاد فريقه إلى الفوز القاتل على حساب الترجي التونسي.