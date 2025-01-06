جمال شعبان: يجب إجراء تحاليل كشف مبكر عن الأمراض بعد بلوغ سن 18 لمن لديه تاريخ وراثي

أوصى الدكتور جمال شعبان استشارى أمراض القلب وعميد معهد القلب الأسبق، بأهمية إجراء التحاليل الطبية للكشف المبكر عن الأمراض بعد بلوغ سن 18، للأشخاص الذين لديهم تاريخ وراثي مع الأمراض المزمنة.

وقال في تصريحات لبرنامج «صالة التحرير» عبر فضائية «صدى البلد»، اليوم الاثنين، أن الشخص الذي لا يشكو أحد أفراد عائلته من أمراض مزمنة، يمكنه إجراء هذه الفحوص بعد بلوغه سن الـ 40.

وأشاد بمبادرة 100 مليون صحة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في 13 يوليو 2021، والتي ساعدت في الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر والقلب للكثير من المواطنين في مختلف المحافظات.

وشدد على أهمية اتخاذ الشخص الذي ثبت إصابته بأي منها، خطوات سريعة نحو العلاج، لاسيما من ثبت إصابتهم بأمراض القلب.

وحذر من زيادة نسبة حمض اليوريك في الدم، والذي يدخل إلى الشرايين التاجية، مما يزيد من مخاطرالإصابة بالأزمات القلبية تمامًا مثل الكوليسترول.

ونصح شعبان، بالتقليل من تناول الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على نسب كبيرة من حمض اليوريك مثل الفول والبيبسي.