هذا ما ورد في مسودة بيان حلفاء أوكرانيا بشأن الضمانات الأمنية

أظهرت مسودة بيان لـ"تحالف الراغبين" الذي يضم حلفاء كييف، اليوم الثلاثاء، أن الضمانات الأمنية لأوكرانيا ستشمل "تعهدات ملزمة" لدعم البلاد "في حالة حدوث هجوم روسي مسلح في المستقبل وذلك من أجل استعادة السلام".

وجاء في المسودة التي اطلعت عليها وكالة "رويترز" للأنباء، والتي لا تزال بحاجة للموافقة خلال قمة لقادة التحالف في باريس في وقت لاحق اليوم: "يمكن أن تشمل هذه الالتزامات استخدام القدرات العسكرية والدعم الاستخباراتي واللوجستي والمبادرات الدبلوماسية ، وفرض عقوبات إضافية".

وأفادت وكالة رويترز للأنباء بوصول ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجاريد كوشنر صهر ترامب إلى قصر الإليزيه في فرنسا اليوم الثلاثاء، قبل اجتماع (تحالف الراغبين) الذي تستضيفه باريس.

وفي وقت سابق، قال دبلوماسيون ومسئولون لوكالة رويترز للأنباء، إن حلفاء أوكرانيا سيجتمعون في باريس، اليوم الثلاثاء، سعيا لوضع اللمسات الأخيرة على إسهاماتهم المتعلقة بالضمانات الأمنية المستقبلية لكييف لطمأنتها في حال وقف إطلاق النار مع روسيا.

وسينضم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى أكثر من 27 زعيما في العاصمة الفرنسية، إلى جانب المفاوضين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، في إطار جهود أوسع نطاقا لصياغة موقف أوكراني وأوروبي وأمريكي مشترك يمكن نقله بعد ذلك إلى روسيا.