الخارجية الأمريكية في تدوينة باللغة الروسية: لا تلعب مع ترامب

وجهت وزارة الخارجية الأمريكية، عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي الذي ينشر باللغة الروسية، رسالة مفادها "لا تلعب مع (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب".

جاء ذلك في تدوينة لحساب الخارجية مختص بالنشر بالروسية، الثلاثاء، عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية.

وأرفقت التدوينة بصورة لترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو أثناء متابعتهما عملية اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وحملت الصورة عبارة "لا تلعب مع ترامب"، فيما جاء في نص التدوينة: "الرئيس ترامب رجل أفعال. ألم تكونوا تعلمون ذلك؟ الآن تعلمون".

والسبت، أعلن ترامب شن هجوم واسع النطاق على فنزويلا، أسفر عن اعتقال رئيسها مادورو وزوجته سيليا فلوريس، واقتيادهما إلى الولايات المتحدة.

وصرح ترامب، بأن الولايات المتحدة ستواصل "إدارة الأمور في فنزويلا حتى تحقيق انتقال آمن ومناسب ومعقول للسلطة" هناك.

والاثنين، رفض الرئيس الفنزويلي التهم الموجهة إليه أثناء مثوله أمام المحكمة الأمريكية بأولى جلساتها في نيويورك، وبينها "قيادة حكومة فاسدة وغير شرعية" و"التعاون مع تجار مخدرات".

ودعت الحكومة الفنزويلية المجتمع الدولي إلى إدانة الهجوم الأمريكي، والذي انتقدته بعض الدول، في حين أعربت دول أخرى دعمها لواشنطن من خلال تصريحاتها.