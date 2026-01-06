أذربيجان: لن نشارك في قوة الاستقرار الدولية بغزة

• رئيس البلاد برر هذا الموقف بأن "طبيعة مهام هذه القوة لم تتضح حتى الآن"..

قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف إن بلاده لا تعتزم إرسال جنود للمشاركة في "قوة الاستقرار الدولية" المقرر إرسالها إلى قطاع غزة.

وأضاف في تصريحات على إحدى قنوات التلفزة المحلية، الثلاثاء، أن باكو تلقت مقترحا للمشاركة في "قوة الاستقرار الدولية"، إلا أن "طبيعة مهام هذه القوة لم تتضح حتى الآن".

وأشار إلى أن القوات الأذربيجانية شاركت سابقا في مهام حفظ السلام في العراق وكوسوفو وأفغانستان، إلا أنها لم تشارك في عمليات قتالية حتى اليوم.

واستبعد أن تشارك القوات الأذربيجانية مستقبلا في مهام قتالية خارج حدود البلاد.

ومضى قائلا: "لسنا بصدد تعريض حياة وصحة الأذربيجانيين للخطر من أجل إرضاء أي طرف".

ونفى علييف صحة ما صدر عن المندوب الأمريكي الدائم لدى الأمم المتحدة مايك والتز، بأن أذربيجان وافقت على المشاركة في "قوة الاستقرار الدولية" بغزة، مبينا أن هذا الكلام لا أساس له من الصحة.

وأشار إلى أن باكو أبلغت واشنطن عبر القنوات الدبلوماسية، رفضها مثل هذه التصريحات "غير المقبولة".

وأفاد بأن بلاه أرسلت إلى الولايات المتحدة وثيقة تتضمن 20 سؤالا بشأن "قوة الاستقرار الدولية" في غزة.

وأردف: من دون توضيح هذه التفاصيل، لا يتوقع أن تشارك أذربيجان في أي مهمة.

يذكر أنه في 29 سبتمبر الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة للسلام ووقف الحرب بغزة تتألف من 20 بندا، بينها: الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، ووقف إطلاق النار، ونزع سلاح حركة حماس، وانسحاب إسرائيل من القطاع وتشكيل حكومة تكنوقراط ونشر قوة استقرار دولية.

وفي 10 أكتوبر المنصرم، دخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، فيما خرقت إسرائيل بعض بنوده وماطلت في الانتقال إلى المرحلة الثانية منه متذرعة ببقاء جندي لها في الأسر بغزة، رغم أن الفصائل الفلسطينية تواصل عمليات البحث عنه وسط الدمار الهائل الذي خلفته الإبادة الإسرائيلية.

وكان المفترض أن يُنهي الاتفاق إبادة جماعية ارتكبتها تل أبيب على مدى عامين بدءا من 8 أكتوبر 2023، وتجاوزت حصيلتها 71 ألف شهيد و171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، لكن إسرائيل تواصل خروقاتها وحصارها الخانق على القطاع.