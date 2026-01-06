 انهيار منزل بالرباط يخلف قتيلين وطوارئ في مدن مغربية جراء الأمطار - بوابة الشروق
الثلاثاء 6 يناير 2026 1:42 ص القاهرة
انهيار منزل بالرباط يخلف قتيلين وطوارئ في مدن مغربية جراء الأمطار

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 6 يناير 2026 - 1:27 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 6 يناير 2026 - 1:29 ص

لقي شخصان حتفهما وأصيب أربعة آخرون في انهيار منزل من ثلاثة طوابق بالعاصمة المغربية الرباط عصر الإثنين وفق السلطات المغربية.

ووفق المصدر ذاته فإن انهيارا جزئيا لمنزل بحي العكاري يتكون من محل تجاري بالطابق الأرضي وطابقين سكنيين تقطنهما أسرة واحدة تطلبت تدخل المصالح الأمنية وقوات الدفاع المدني لتأمين محيط المنزل والمنازل المجاورة تحسبا لسقوط مزيد من الضحايا.

وتتواصل عمليات البحث والإنقاذ تحسبا لوجود ضحايا آخرين عالقين تحت الأنقاض تحت حراسة مشددة من قوات الأمن التي فرضت طوقا على مكان الحادث.

وقبلها بيوم واحد انهار منزل آخر بحي الملاح القديم في مدينة الصويرة تسبب في وفاة سيدة ورضيعها ذي الأشهر الأربعة كما سجلت حوادث مشابهة في مناطق مختلفة بسبب الأمطار الغزيرة التي تشهدها المملكة منذ أسابيع.

وتسببت الظروف الجوية الاستثنائية التي لم يشهدها المغرب منذ عقود في توقيف الدراسة احترازا في مجموعة من المدن ولا سيما في المناطق الجنوبية مع اقتراب إعصار فرنسيس.

كما شهدت المدن المعنية بالنشرات الجوية الإنذارية حالة طوارئ في صفوف قوات الدفاع المدني والسلطات المحلية وقوات الأمن والجيش تحسبا للتدخل العاجل لإجلاء السكان خصوصا في المناطق المجاورة للوديان والسدود والمنازل الآيلة للسقوط.


