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عبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عن حزن بلاده العميق للخسارة المأساوية في الأرواح والدمار جراء الزلزال في تركيا وسوريا.

وقال بلينكن، في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين: "نتقدم بتعازينا لأسر المتضررين من الزلزال ونعمل حاليا على تقييم خيارات استجابتنا الشاملة".

وتابع: "مصممون على بذل كل ما في وسعنا لمساعدة المتضررين من هذه الزلازل خلال الأيام والأسابيع والأشهر المقبلة".

وأشار الوزير الأمريكي، إلى أن المنظمات الإنسانية المدعومة من واشنطن في سوريا تتعامل مع آثار الزلازل.

وضرب زلزال بقوّة 7.8 درجة تركيا وسوريا فجر اليوم الاثنين، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى، كما دمّر العديد من المباني فيما شعر به سكان مصر ولبنان وقبرص.

وأعلنت وزارة الصحة السورية، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 430 وفاة و 1315 إصابة، حصيلة غير نهائية.

فيما أفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، بارتفاع عدد قتلى الزلازل جنوبي البلاد إلى 1498 قتيلا والجرحى إلى 8533.