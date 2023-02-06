ارتفاع ضحايا زلزال تركيا في سوريا إلى 62 قتيلا

قال مسؤول صحي سوري إن عدد القتلى في سوريا جراء زلزال تركيا ارتفع إلى 62 شخصا.

وقال مساعد وزير الصحة السوري، إن 42 شخصا قتلوا في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في البلاد في زلزال يوم الاثنين. وقتل ما لا يقل عن 20 شخصا في شمال غرب سوريا الذي يسيطر عليه المتمردون مما رفع عدد القتلى في سوريا التي مزقتها الحرب إلى ما لايقل عن 62 شخصا.

وأعلن معاون وزير الصحة الدكتور أحمد ضميرية في تصريح لوكالة سانا السورية الرسمية تسجيل 42 وفاة ونحو 200 إصابة في محافظات حلب وحماة واللاذقية وذلك في حصيلة غير نهائية نتيجة الزلزال الذي ضرب شمال لواء إسكندرون.

وأكد الدكتور ضميرية أنه تم رفع الجاهزية في أقسام إسعاف المشافي في كل المحافظات، واستنفار فرق الاستجابة التي تقوم بنقل الإصابات للمشافي لافتاً إلى أنه تم تطبيق خطة الطوارئ العامة وخطة الإمداد للمستلزمات والأدوية لتزويد الأماكن المتضررة.

وأشار الدكتور ضميرية إلى إرسال فرق طبية من محافظات حمص وطرطوس مع 11 سيارة إسعاف وتوزيع العيادات المتنقلة في حلب والبالغ عددها 15 سيارة على أماكن متفرقة لفرز الإصابات حسب الخطورة.