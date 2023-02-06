انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، الاثنين، تغريدة مثيرة للجدل لباحث هولندي توقع قبل أيام زلزال تركيا وذكر الدول التي ستتأثر بالزلزال.

ونشر الخبير الهولندي والباحث في شؤون الزلازل فرانك هوجيربيتس، تغريدة على "تويتر" توقع خلالها زلزال تركيا بدقة قبل 3 أيام من وقوعه.

وقال هوجيربيتس في 3 فبراير الحالي أي قبل 3 أيام، إن زلزالا سيحدث بقوة 7.5 درجة مئوية في منطقة (جنوب وسط تركيا والأردن وسوريا ولبنان).

Sooner or later there will be a ~M 7.5 #earthquake in this region (South-Central Turkey, Jordan, Syria, Lebanon). #deprem pic.twitter.com/6CcSnjJmCV — Frank Hoogerbeets (@hogrbe) February 3, 2023

وضرب زلزال بقوّة 7,8 درجة تركيا وسوريا فجر اليوم الاثنين، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى، كما دمّر العديد من المباني فيما شعر به سكان مصر ولبنان وقبرص.

ووقع الزلزال على عمق نحو 17,9 كيلومتر وفق المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي.

ويقع مركز الزلزال في منطقة بازارجيك في محافظة كهرمان مرعش التركية (جنوب شرق).

تُعدّ هذه الهزّة الأكبر في تركيا منذ زلزال 17 أغسطس 1999 الذي تسبّب في مقتل 17 ألف شخص، بينهم ألف في إسطنبول.