ميقاتي يتصل بنظيره السوري ويقدم إمكانات لبنان اللوجيستية لخدمة جهود الإغاثة

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اتصل رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي بنظيره السوري، حسين عرنوس، معزيا، وأبلغه بوضع الإمكانات اللوجيستية المتاحة في لبنان بخدمة جهود الإغاثة الجارية.

كما اتصل وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب بنظيره السوري فيصل المقداد مقدما التعازي لسوريا حكومة وشعبا بضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وفجر اليوم الاثنين، ضرب زلزال مدمر بقوة 7.4مناطق جنوب تركيا وشمال ووسط سوريا، كما طال مناطق شمال وشرق لبنان وعمت ارتداداته منطقة شرق المتوسط مخلفا حتى الآن آلاف الضحايا ودمارا كبيرا.