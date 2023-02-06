المنيا: بدء رصف وإعادة تأهيل الشوارع الرئيسية بحي جنوب ملوي

طالب اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بإعادة تأهيل ورصف الطرق؛ لتحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بجميع المراكز والمدن.



وبدورها، واصلت الوحدة المحلية لمركز ملوي، أعمال رصف وإعادة تأهيل الطرق بحي جنوب المدينة؛ لرفع كفاءة الطرق وتيسير حركة المرور أمام المارة من المواطنين، والمركبات والحد من وقوع الحوادث.



ومن جانبه، قال اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي، إن أعمال الرصف شملت شارع السوق الكبير، وشارع سعيد الأول، وشارع الرحمة، وشارع معمل البارود بحي جنوب المدينة، وتنفيذ الشركة الوطنية، وتحت إشراف مديرية الطرق بالمنيا، وفقًا للجدول الزمني المعد لذلك مع الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة المتبعة؛ لرصف الطرق والإزالة الفورية لمخلفات أعمال الرصف باستخدام معدات الوحدة المحلية.