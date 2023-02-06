أعلنت الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة المصرية، اختيار "النرويج" ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب فى دورته القادمة الـ 55.

حيث شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، مراسم تسليم "راية ضيف الشرف"، من المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف الدورة الحالية، إلى النرويج.

جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي، الذي عُقد اليوم، بقاعة "ضيف الشرف"، باليوم الختامي للدورة 54 للمعرض، بحضور السفير، أمجد العضايلة، سفير المملكة الأردنية الهاشمية بالقاهرة، وهيلدا كليمتسدال سفيرة مملكة النرويج بالقاهرة، والدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة إن المعرض هذا العام، قد نجح في تقديم شكلٍ مختلفٍ عن الدورات الماضية، وأضافت أن مُشاركة المملكة الأردنية الهاشمية في دورة هذا العام كضيف شرف، كان حافزًا للتقدم نحو المزيد من الشراكات المستقبلية في المجالات الثقافية والفنية بين الشقيقتين مصر والأردن.

ووجهت الوزيرة الشكر لكل القائمين على المعرض، الذين لعبوا الدور الأكبر في خروج هذه النُسخة من معرض القاهرة الدولي للكتاب، بهذا الشكل الذي يُرسخ لقيمة وقوة وريادة الثقافة المصرية.

كما توجهت بالشكر لسفير الأردن على المُشاركة المميزة هذا العام، وعبرت وزيرة الثقافة عن سعادتها لاختيار النرويج لتكون ضيف شرف الدورة القادمة للمعرض، بما تمتلكه من إرث ثقافي وتاريخي فريد ومتميز.

وعبرت هيلدا كليمتسدال سفيرة النرويج عن سعادتها باختيار دولتها ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته القادمة، مؤكدة أنه يُعد واحدًا من أكبر معارض الكتب حول العالم، وأن مصر صاحبة تاريخ فريد، جعلها محط إعجاب الكثير من النرويجيين.

وأضافت أن النرويج سوف تبدأ من الآن الإعداد لمشاركة مميزة في الدورة القادمة لمعرض القاهرة الدُولي للكتاب، لتُساهم في تعريف الجمهور المصري الكبير بالثقافة والحضارة النرويجية، وقد بدأ الإعداد فعليًا من خلال تواجد وفد نرويجي لبحث توسيع التعاون الثقافي المصري النرويجي.

من جانبه، قال أمجد العضايلة سفير الأردن: "أتقدم باسمي وباسم الحكومة الأردنية، بموفور التقدير لمصر قيادة وحكومة وشعبًا، على هذه الاستضافة الكريمة، وللدور الكبير الذي قاموا به خلال المعرض، والذي يُشكل تظاهرة ثقافية عالمية، من ناحية عدد العناوين المُشاركة، وعدد الزائرين".

وأضاف العضايلة أن المُشاركة الأردنية مَثلت العلاقات المتبادلة بين الشقيقتين، والممتدة جذورها منذ عقود من الزمن، مؤكدًا على أن المشاركة في المعرض هذا العام، تُمثل تجربةً خاصةً وعميقةً، يمكن البناء عليها والاستفادة منها، وأوضح أن الأردن شاركت هذه الدورة ب 10 آلاف عنوانٍ، 28 دار نشرٍ، 27 فعاليةً، مُجسدة للإرث والثقافة الأردنية، وشدد على أن مصر هي رائدة في العمل الثقافي بالمنطقة العربية، وهنأ وزيرة الثقافة المصرية بنجاح هذه الدورة.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد بهي الدين، على أن اللجنة العليا للمعرض، وقع اختيارها على النرويج، لتكون ضيف شرف الدورة القادمة 55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، لما تملكه من حضور كبير في المشهد الثقافي العالمي، وكذلك لتاريخها الحضاري الكبير، واستكمالًا لفتح آفاقٍ جديدةٍ للتعاون والتبادل الثقافي، مع العديد من الدول الأوروبية والعربية.

يُذكر أن الدورة 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، أُقيمت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وافتتحها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وأقيمت بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وتستمر حتى 6 فبراير 2023 تحت شعار “على اسم مصر- معًا: نقرأ.. نفكر.. نبدع”.

وتم اختيار الكاتب “صلاح جاهين” ليكون شخصية المعرض هذا ‏العام، وحلت عليها “المملكة الأردنية الهاشمية” ضيف شرف، وتُعد إحدى أكبر التجمعات الفعلية للناشرين على مستوى العالم، حيث شارك فيها 1047 ناشرًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا، من 53 دولة، من بينها دول جديدة مثل “المجر والدومينيكان”، بالإضافة إلى فعاليات ‏ثقافية ضمت لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز ‏وقامات مصرية عربية وعالمية، لتعزيز دور الثقافة في بناء ‏المستقبل الذي نتطلع إليه.