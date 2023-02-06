 مفتي الجمهورية يعزي تركيا وسوريا في ضحايا الزلزال المدمر - بوابة الشروق
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مفتي الجمهورية يعزي تركيا وسوريا في ضحايا الزلزال المدمر

محمد فتحي
نشر في: الإثنين 6 فبراير 2023 - 3:44 م | آخر تحديث: الإثنين 6 فبراير 2023 - 3:44 م
توجَّه الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- بخالص العزاء إلى حكومتَي تركيا وسوريا وشعبيهما في ضحايا الزلزال المدمِّر الذي تسبَّب في سقوط مئات الضحايا والمصابين، فضلًا عن تدمير عشرات المباني السكنية والمنشآت.

وعبَّر مفتي الجمهورية في بيان له اليوم عن تضامنه الكامل مع أُسر الضحايا والمصابين، داعيًا الله عزَّ وجلَّ أن يرحم الضحايا وينزلهم منازل الأبرار، وأن يشفي المصابين شفاءً تامًّا عاجلًا لا يغادر سقمًا.

كما توجَّه المفتي بخالص الدعاء أن يحفظ الله أوطاننا والعالم أجمع من كل شرِّ وكرب.

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