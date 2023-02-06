أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن تعازيه لأسر ضحايا الزلزال المدمر، الذي شهدته أراضي تركيا وسوريا، اعتبارًا من فجر اليوم الاثنين.

وقال في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الاثنين، إن «الأمم المتحدة على استعداد لدعم جهود الاستجابة لحالات الطوارئ».

https://twitter.com/antonioguterres/status/1622605019102027776

وناشدت سوريا الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، والأمانة العامة للمنظمة ووكالاتها وصناديقها المختصة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وغيرها من شركاء العمل الإنساني من منظمات دولية حكومية وغير حكومية، مد يد العون ودعم الجهود التي تبذلها الحكومة السورية في مواجهة كارثة الزلزال المدمر.

وعبرت الحكومة السورية، في بيان مساء الاثنين، عن شكرها وتقديرها للدول والمنظمات التي أعربت عن تضامنها مع سورية وشعبها وتعازيها بضحايا الزلزال المدمر، وأبدت استعدادها لتقديم المساعدة للشعب السوري في هذه الظروف الصعبة.

وضرب زلزال بقوّة 7,8 درجات تركيا وسوريا فجر اليوم الاثنين، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى، كما دمّر العديد من المباني فيما شعر به سكان مصر ولبنان وقبرص.

وأعلنت وزارة الصحة السورية، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 430 وفاة و1315 إصابة، فيما أفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، بارتفاع عدد قتلى الزلازل جنوبي البلاد إلى 1498 قتيلا والجرحى إلى 8533.