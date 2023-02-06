سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في الساعة الثالثة و17 دقيقة و38 ثانية صباح اليوم الاثنين، هزة أرضية بقوة 7ر7 درجة على مقياس ريختر على بعد 691 كيلومترا شمال مدينة رفح.

وأكد الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد، في بيان، أنه ورد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة، ولم يرد ما يفيد بوقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.

وأشار إلى أن الهزة وقعت على خط العرض 13ر37 درجة شمالا، وخط الطول 09ر37 درجة شرقا، وعلى عمق 30ر18 كم.

كانت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل قد سجلت، يوم الجمعة الماضي، هزة أرضية بقوة 23ر4 درجة على مقياس ريختر على بعد 37 كيلومترا شمال شرق مدينة الغردقة.