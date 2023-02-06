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أعلنت وزارة الأوقاف السورية، فتح صالات وخدمات المساجد في الأماكن المتضررة لاستقبال المتضررين من الزلزال.

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن الوزارة، إفادتها بجمع التبرعات في صناديق المساجد لصالح المتضررين ضمن حملة التبرعات الوطنية التي أطلقتها الأمانة السورية للتنمية، كما قررت تعطيل المدارس الشرعية ودور الأمان لنهاية الأسبوع الحالي.

وضرب زلزال بقوّة 7,8 درجة تركيا وسوريا فجر اليوم الاثنين، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى، كما دمّر العديد من المباني فيما شعر به سكان مصر ولبنان وقبرص.

وأعلنت وزارة الصحة السورية، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 430 وفاة و1315 إصابة، حصيلة غير نهائية.

فيما أفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، بارتفاع عدد قتلى الزلازل جنوبي البلاد إلى 1014 شخصا.